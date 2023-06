Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Selbstversuch am Kunstautomaten in der Bismarckstraße verlief ja eher enttäuschend, sprich: die Kunst klemmte, der Automat spuckte nichts aus. Doch der Mann in der Servicehotline, der Abhilfe versprochen hatte, hat Wort gehalten. Die Kunst-Päckchen kamen jetzt mit der Post.

Ins Auge auf dem Kunstpäckchen aus dem Automaten springt zunächst der Warnhinweis: „Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen!“ Lars Kaiser, der mit