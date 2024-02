Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in der Stützelstraße in Oppau einen Zigarettenautomaten aufgehebelt und Zigaretten und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.