Unbekannte haben laut Polizei zwischen 15. und 16. September einen Zigarettenautomaten in Oppau (Bürgermeister-Trupp-Straße) aufgebrochen und Zigaretten sowie Bargeld erbeutet. Im Bereich An der Stadtmauer (Oggersheim) sind Unbekannte zwischen 16. und 19. September in einen Kiosk eingedrungen. Ihre Beute: Zigaretten. Die Schadenshöhe steht jeweils nicht fest. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2222 oder -2773.