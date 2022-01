Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag ein Auto in Edigheim beschädigt. Die Täter schlugen die Windschutzscheibe mit einem Stein ein und zerkratzten den Lack mit einem spitzen Gegenstand. Der VW Caddy war in der Oppauer Straße abgestellt.

8000 Euro Schaden

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde zudem ein Kleinwagen in der Friedrich-Naumann-Straße (Oggersheim) beschädigt. An dem dunkelgrauen Dacia Sandero wurde der Lack an mehreren Stellen zerkratzt, alle vier Reifen wurden plattgestochen. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder -2403 entgegen.