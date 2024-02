Mit Trommeln, lautstarker Musik, Tanzeinlagen und einem Autokorso durch die Fußgängerzone Bismarckstraße hat eine Hochzeitsgesellschaft am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr für großes – und unüberhörbares – Aufsehen in der Innenstadt gesorgt. Die von der RHEINPFALZ informierte Polizei verständigte den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD), der dem Spuk gegen 13.30 Uhr ein Ende bereitete. Zahlreiche falsch geparkte Pkw mussten weggefahren werden. Welche Konsequenzen die „Abholung der Braut“, so ein Polizeisprecher, in der Summe für die Betroffenen hat, stand am Sonntag noch nicht fest.