Ein Zeuge hat am Samstagabend in der Innenstadt einen Autoknacker auf frischer Tat beobachtet: Nach Polizeiangaben war der Dieb gegen 20.15 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs. Aus einem geparkten Pkw entwendete er einen Geldbeutel und ein Handy. Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß und hat schwarze Haare, er trug einen schwarzen Pullover und blaue Jeans. Er verschaffte sich durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Seitenfenster Zugriff auf die Beute. Das gestohlene Mobiltelefon wurde kurz nach der Tat im Bereich der Rheinpromenade gefunden. Hinweise zum Täter unter Telefon 0621 963-2122 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.