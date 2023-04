Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Debatte um einen Autokino-Standort im Ludwigshafener Stadtzentrum hat sich am Freitag der kommissarische Baudezernent Andreas Schwarz eingeschaltet. Er betonte: Grundsätzlich sei der Messplatz dafür geeignet. Allerdings habe Jürgen Maring als Geschäftsführer des Frankenthaler Veranstalters Eventfritze bisher keinen Bauantrag gestellt, der wegen der geänderten Nutzung notwendig sei. „Er kann mich jederzeit anrufen“, sagte Schwarz an Marings Adresse gerichtet.

Maring, der Autokinos in Frankenthal und Neustadt betreibt, hatte die hohen Auflagen kritisiert. Unter anderem sei ihm das Aufstellen von mobilen Toiletten auf dem 200 Pkw fassenden