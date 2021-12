Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch die hinteren Kennzeichen an zwei geparkten Fahrzeugen abmontiert und entwendet. Die beiden Pkw waren in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) und im Bereich an der Froschlache (Friesenheim) abgestellt. Sachschaden: rund 150 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.