Mehr Platz zum Verweilen, mehr Orte für Begegnungen, mehr Leben in der Fußgängerzone und gleichzeitig weniger Autos in den Quadraten – mit großen Zielen ist vor rund sieben Wochen der Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt gestartet. Nun haben sich die Gewerbetreibenden der Fressgasse und der Kunststraße, die dafür für den motorisierten Verkehr gesperrt wurden, mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Darin erheben sie Vorwürfe gegen den Gemeinderat als Beschlussorgan.

„Die meisten Gemeinderäte haben mangelndes Gespür für das Führen eines Einzelhandelsgeschäfts, respektive einer Gastronomie und den damit verbundenen