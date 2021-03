Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 18 Uhr einen Autofahrer in Ludwigshafen-West aus dem Verkehr gezogen. Der 37-Jährige war den Beamten in der Valentin-Bauer-Straße aufgefallen, weil er während der Fahrt aus einer Bierflasche getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Darüber hinaus droht dem Mann der Entzug der Fahrerlaubnis.