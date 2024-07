Eine betrunkene 39-jährige Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr in Heidelberg von der Polizei angehalten worden, nachdem sie zu langsam gefahren war und an einer grünen Ampel angehalten hatte. Die Streifenwagenbesatzung versuchte anschließend mehrmals erfolglos, den Audi zu stoppen. Schließlich gelang es den Beamten, die Fahrerin in der Pleikartsförster Straße anzuhalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Die Fahrerin war laut Polizeibericht komplett desorientiert und musste eine Blutprobe abgeben. Sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.