Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr mehrere Verkehrsunfälle in der City beobachtet haben. Nach Polizeiangaben war eine Autofahrerin in der Berliner Straße in Richtung Wörthstraße unterwegs. An der Kreuzung Berliner/Wörthstraße fuhr sie mit ihrem Pkw gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Dann touchierte sie noch einen Absperrpfosten sowie ein Verkehrsschild auf einem Gehweg und krachte gegen das Heck eines dort abgestellten Autos. Im Anschluss stieg die Frau aus und flüchtete mit einem kleinen weißen Hund zu Fuß in Richtung Bleichstraße. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt. Später meldete sich die Verursacherin bei der Polizei. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 9000 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.