In der Rheinallee hat ein 40-jähriger Autofahrer im Stadtteil Süd an einer Fußgängerampel angehalten – woraufhin die nachfolgende Fahrerin auf sein Auto auffuhr und dann flüchtete. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr, der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Über das Kennzeichen konnte die Polizei die 45-jährige Fahrzeughalterin ermitteln und suchte diese an ihrem Arbeitsplatz auf. Den Beamten zufolge gab sie zunächst an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren zu sein. Ihr Auto wurde allerdings nahe ihres Arbeitsortes entdeckt und wies Unfallschäden auf.