Beim Vorbeifahren an einer Baustelle ist eine 42-jährige Autofahrerin am Dienstag einem Bauarbeiter über den Fuß gefahren. Der Unfall passierte laut Polizei um 13.30 Uhr in der Petersstraße (Gartenstadt). Der 52-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte zuvor gegen die Windschutzscheibe des Unfallautos geschlagen und diese dabei beschädigt.