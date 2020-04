Ein 65-jähriger Fußgänger ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Mundenheim verletzt worden. Der Polizei zufolge war eine 67-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Weißenburger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Rheingönheimer Straße abbiegen. An der Einmündung stoppte die Frau den Wagen kurz und schaute nach links, ob sich von dort andere Autos nähern. Da dies nicht der Fall war, bog sie in die Rheingönheimer Straße ein. In diesem Moment lief ein 65-jähriger Fußgänger auf die Straße, da er dachte, die 67-Jährige hätte wegen ihm angehalten. Die 67-Jährige fuhr den Fußgänger an. Er verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.