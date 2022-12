Eine 18-jährige Autofahrerin hat laut Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr die Vorfahrt eines 80-jährigen Pkw-Fahrers in der Hauptstraße (Rheingönheim) missachtet und ist anschließend mit dem Wagen des Seniors kollidiert. Trotzdem fuhr die 18-Jährige weiter und flüchtete. Aufgrund einer Dashcam, die im Fahrzeug des 80-Jährigen montiert ist, konnte die Polizei das Kennzeichen des gesuchten Fahrzeugs ablesen und die 18-Jährige ermitteln. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.