Einem 24-jährigen Autofahrer hat es die Polizei zu verdanken, dass am Dienstagnachmittag eine Unfallflucht aufgeklärt werden konnte. Laut Polizei sah der 24-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Frankenthaler Straße (Nord/West), wie ein 46-jähriger Radfahrer beim Vorbeifahren einen Auto-Außenspiegel beschädigte. Zwar rief die 20-jährige Besitzerin des betroffenen Autos dem Radfahrer hinterher, doch der fuhr einfach weiter. In dem Moment reagierte der 24-Jährige geistesgegenwärtig: Er fackelte nicht lange und verfolgte den Flüchtenden mit seinem Auto. Bei einer Tankstelle brachte er den Radfahrer zum Stehen und verständigte die Polizei.