Noch unkar ist der Ablauf eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Zollhof- und Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte). Wie die Polizei weiter mitteilte, waren daran ein 46-jähriger Autofahrer und eine 68-jährige Radfahrerin beteiligt. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.