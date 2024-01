Auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Fries-Straße in Edigheim ist eine 54-jährige Fußgängerin am Montag gegen 11 Uhr von einem vorbeifahrenden Auto am Arm berührt worden. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr der Unfallverursacher weg. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern nach Angaben der Polizei an.