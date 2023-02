(aktualisiert 16.41 Uhr) Lebensgefährliche Verletzungen hat sich bei einem Unfall am Montagvormittag ein Fußgänger zugezogen. Laut Polizei wurde er in Mannheim-Neckarau von einem Auto erfasst. Demnach soll der Autofahrer eine rote Ampel überfahren und hierbei den bei Grün über die Straße gehenden Fußgänger übersehen haben. Der Mann sei mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Morchfeldstraße zwischen der Donaustraße sowie der Celluloidstraße vollständig gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.