Weg ist der Führerschein eines 44-jährigen Ludwigshafeners, auf den am Samstag um 17.22 Uhr Passanten in der Bleichstraße (Süd) aufmerksam wurden. Sie meldeten der Polizei ein heranfahrendes Auto, dessen Fahrer schwankend ausstieg und dabei eine Bierflasche in der Hand hielt. Die Beamten fanden besagten Mann in einem nahegelegenen Friseursalon. Der betrunkene 44-Jährige hatte 1,45 Promille Atemalkohol.