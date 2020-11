Ein Autofahrer hat am Samstag an einer Haltestelle in Schlierbach die Türscheibe eines Linienbusses eingeschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Autofahrer zuvor mit seinem Auto auf der B 37 in Richtung Heidelberg hinter dem Bus der Linie 33 unterwegs. Ein Überholmanöver misslang. Daraufhin soll der Autofahrer mehrfach gehupt haben. Als der Bus an der nächsten Haltestelle stoppte, stieg der Fahrer aus und lief an die vordere rechte Tür, gegen die er mit der flachen Hand zweimal schlug. Die Glasscheibe zerbrach dadurch, der Schaden wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Der zirka 25 Jahre alte Fahrer lief zurück und flüchtete mit einem silberfarbenen Mercedes mit HD-Kennzeichen. Eine Fahndung verlief erfolglos, die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben könnten, Telefon 0621/174-1700.