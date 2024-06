Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in Seckenheim ausgerastet und hat einen Radler verletzt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr im Bereich der Seckenheimer Hauptstraße und Rosenstraße. Der Autofahrer drängte einen 24-jährigen Fahrradfahrer von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Dann stoppte der Wagen, der Fahrer stieg aus, stieß den 24-Jährigen vom Fahrrad und beleidigte ihn. Der Radler wurde laut Polizei erheblich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06203 9305-0.