Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr bei einem Unfall in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 33-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Leuschnerstraße/Platenstraße (Nord/Hemshof) die Vorfahrt des Motorradfahrers, was zu dem Zusammenstoß führte.

Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 2500 Euro.