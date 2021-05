Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn ist es am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Ludwigshafen-Süd gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, hatte ein Autofahrer im Bereich Saarlandstraße/Rottstraße gewendet und dabei eine Straßenbahn übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Autofahrer wurde verletzt. Der Straßenbahnverkehr war in der Folge laut Polizei rund eine Stunde beeinträchtigt.

Wir berichten weiter.