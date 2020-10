Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr auf der Landstraße zwischen Oggersheim und Maxdorf. Der 68-jährige Fahrer eines Transporters soll an der Einmündung nach Eppstein die Vorfahrt eines auf der Landstraße fahrenden Autofahrers missachtet haben. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von zirka 8000 Euro.