Ein 28-Jähriger wollte am Sonntag gegen 15.15 Uhr die Hemshofstraße an der Einmündung Kurze Straße überqueren, als ihn ein 61-jähriger Autofahrer übersah, der im Hemshof in Richtung Rheinuferstraße unterwegs war. Laut Polizei konnte der Autofahrer noch ausweichen, kollidierte allerdings mit einem Verkehrsschild, das dem Fußgänger auf den Kopf fiel. Der 28-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.