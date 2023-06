Auf das Auto einer Frau ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Lindenhof ein Mann mit seinem Wagen aufgefahren. Laut Polizei hatte sie an einer roten Ampel angehalten. Nach dem Unfall machte der Verursacher offenbar keinerlei Anstalten aus seinem Auto auszusteigen und reagierte auch sonst nicht auf sie. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei klärte sich dann, warum sich der 53-jährige Mazda-Fahrer so seltsam verhalten hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann Blut entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.