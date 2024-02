Nur noch zu Fuß ging es am Samstagmorgen gegen 5 Uhr für einen 38-Jährigen in der Neckarstadt-West weiter. Bei einer Verkehrskontrolle in der Untermühlaustraße fiel Polizisten auf, dass der Autofahrer erheblich getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und das Auto musste er stehen lassen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.