In unmittelbarer Nähe zu einem Abstellplatz für Einkaufswagen sind am Samstag gegen 20 Uhr zwei Autos kollidiert, die sich zuvor ein Rennen geliefert hatten. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Fahrer eines Peugeot und eines Golf zuvor bereits im Bereich der Spreewaldallee und der B38 durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren aufgefallen. Die beiden Fahrer im Alter von 38 und 34 Jahren bogen schließlich auf den Parkplatz eines Baumarktes ein. Dort drifteten diese mehrfach und drehten sich um 180 Grad, ehe sie zusammenstießen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte noch reger Publikumsverkehr vor dem Markt. Verletzt wurde von den Rowdys niemand. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens an den beiden Fahrzeugen ist noch unbekannt. Der Peugeot-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Käfertal ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die beiden Fahrer. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Käfertal, Telefon 0621 718490.