Am Mittwochmittag hat sich ein 51-Jähriger auf der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße mit seinem Auto überschlagen. Er war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Leitplanke gefahren, wodurch das Fahrzeug von der Straße abgehoben ist. Nachdem sich das Auto überschlagen hat, kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich mit Hilfe aus dem Fahrzeug befreien. Die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden von der Berufsfeuerwehr beseitigt. Bei dem Unfall wurde eine Ampel sowie die Leitplanken beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt circa 8000 Euro, wie die Polizei in einer Meldung mitteilt.