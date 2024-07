15.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in Mannheim in der Rhenaniastraße (Rheinau) ereignet hat. Wie die Polizei meldet, war der 19-jährige Fahranfänger mit seinem BMW in Richtung Neckarauer Straße unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam und mit dem Bordstein und der Schutzplanke kollidierte. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall laut Bericht nicht beteiligt. Der Unterboden des BMWs wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 19-Jährige blieb unverletzt.