Zu einem hitzigen Streit ist es am Freitagmittag gegen 13.05 Uhr an einer Engstelle im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt gekommen. Im Kreuzungsbereich Kasseler Straße/Langer Schlag waren sich zwei Autos entgegengekommen, so die Polizei. Der 33-jährige Fahrer eines Mercedes wollte einen Lastwagen passieren, welcher gerade Waren vor einem Supermarkt auslud. Dort kam ihm ein noch unbekannter Fahrer eines Ford Pick-Up entgegen und verhinderte die Durchfahrt.

Da hinter dem 33-Jährigen bereits weitere Fahrzeuge warteten, stieg dieser aus, um den Unbekannten zur Rückfahrt zu bewegen. Dabei wurde der Mercedes-Fahrer mehrfach vom Fahrer des Ford beleidigt. Auch soll er von dem noch unbekannte Mann bedroht worden sein. Als der LKW schließlich wegfuhr, konnten alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, so die Polizei. Während der Begegenung trug er eine schwarze Sonnenbrille.

Polizei sucht Zeugen

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 76254-0 beim Polizeiposten Waldhof oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.