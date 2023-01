Ein 30-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht zum Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte den Mann gegen 2 Uhr in der Wormser Straße (Oggersheim) kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und flüchtete. Die Frankenthaler Polizei stellte ihn auf einem Parkplatz in der Eichenwiesenstraße in der Nachbarstadt. Laut Polizeibericht wurde bei dem 30-Jährigen eine geringe Menge Kokain gefunden. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss gefahren war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Dem Mann wird nun ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.