Nach einem Verkehrsunfall im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Das teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr an der Kreuzung Rheinuferstraße/Kurze Straße. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem vermutlich größeren SUV von der Rheinuferstraße in die Kurze Straße gefahren.

Dabei missachtete der Fahrer offenbar die Vorfahrt eines 43 Jahre alten Radfahrers, der auf dem Radweg der Kurze Straße unterwegs war. Das Auto touchierte den Fahrradfahrer mit geringer Geschwindigkeit. Der Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hemshofstraße.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.