Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Ludwigshafen einen 71-jährigen Fußgänger gestreift, als dieser in der Berliner Straße auf Höhe der Lutherstraße die Fahrbahn überquerte. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer, der laut Polizei mit einem schwarzen Auto unterwegs war, flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.