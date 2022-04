Ein Zehnjähriger ist am Montag gegen 18 Uhr leicht verletzt worden, als er beim Abbiegen von der Trifelsstraße in die Rheingönheimer Straße (Mundenheim) von einem 61-jährigen Autofahrer angefahren worden war. Der Mann hatte den jungen Radfahrer beim Abbiegen übersehen. Beim Sturz zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.