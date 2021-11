Ein Unbekannter hat am Montag eine Frau auf einem Zebrastreifen in der nördlichen Innenstadt angefahren und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, lief die 27-Jährige gegen 9.30 Uhr über den Zebrastreifen in der Havering-Allee, gegenüber der Kreisverwaltung am Europaplatz. Zur gleichen Zeit fuhr ein unbekannter Mann mit einem silberfarbenen SUV der Marke VW auf der Havering-Allee von der Jägerstraße kommend in Richtung Europaplatz. Als die 27-Jährige bereits Dreiviertel der Straße überquert hatte, bog der Autofahrer nach links in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße ab und fuhr die 27-Jährige an. Die Frau rutschte über die Motorhaube und fiel auf den Boden. Der Unbekannte stieg daraufhin aus, als er jedoch bemerkte, dass ein Zeuge die Polizei anrief, fuhr er davon. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der Beschreibung des Zeugen konnte der Mann bisher nicht ausfindig gemacht werden. Den Beamten zufolge ist der dunkelhaarige Mann mit dunklem Teint etwa 47 -50 Jahre alt, circa 1,70-1,75 Meter groß und von normaler Statur. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.