Ein Auto ist am Dienstagvormittag mit einer Straßenbahn der Linie 10 in Friesenheim zusammengestoßen. Der 38-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann erlitt laut Polizeibericht leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 11.30 Uhr in der Hohenzollernstraße ereignet. Der Autofahrer wollte ausparken und kollidierte dabei mit der Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto zwischen der Straßenbahn und einem weiteren am Fahrbahnrand geparkten Wagen eingeklemmt. Die 36-jährige Straßenbahnfahrerin und ihre Fahrgäste blieben unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.