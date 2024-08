Ein 41-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall in der Ludwigshafener Wredestraße (Mitte) am Wochenende leicht verletzt worden. Der Mann wollte an der Kreuzung zur Berliner Straße abbiegen und musste aufgrund Fußgängerverkehrs anhalten. Ein ihm nachfolgender 56-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf, so die Polizei in einer Mitteilung.

Durch den Unfall entstand demnach ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Der Schienenverkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle für etwa 45 Minuten gesperrt werden.