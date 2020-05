Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn zwischen den Stadtteilen West und Oggersheim ist am Donnerstag ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 13 Uhr die Frankenthaler Straße in Richtung Mannheimer Straße. Als er dort wenden wollte, übersah er die in gleicher Richtung links neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Insassen der Straßenbahn konnten ihre Fahrt in einem Ersatzbus fortsetzen. Die Unfallstelle musste für den Schienen- und Fahrzeugverkehr während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.