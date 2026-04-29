Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Herzogenried wurde ein 63-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, war ein 25-jähriger Autofahrer gegen 15.50 Uhr mit seinem Ford auf der Straße Zum Herrenried in Richtung Hafenbahnstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Zufahrt zu einer Tankstelle missachtete er an der dortigen Einmündung die Vorfahrt des 63-jährigen Radlers, der den Radweg in Richtung Herzogenriedstraße befuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallermittlungen der Polizei dauern an.