Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr beim Ausfahren aus einer Tiefgarage in der Maudacher Straße (Gartenstadt) mit seinem Wagen eine 49 Jahre alte Fußgängerin erfasst. Die Frau stürzte und wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Maudacher Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.