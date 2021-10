Zwei Radfahrer sind am Sonntag bei Verkehrsunfällen in der Stadt verletzt worden. In beiden Fällen wurden die Radler nach Polizeiangaben von Autofahrern übersehen.

Ein Unfall ereignete sich der Polizei zufolge am Sonntagnachmittag im Hemshof. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er mit dem Pkw eines 25-jährigen kollidiert war. Der 25-Jährige wollte gegen 15.45 Uhr von der Welser- in die Schanzstraße abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Fahrradfahrer.

500 Euro Sachschaden

Der zweite Unfall passierte gegen Mittag im Stadtteil Süd. Ein 44-jähriger Fahrradfahrer zog sich Schürfwunden zu. Ein 19-Jähriger hatte den Radler übersehen, als er die Tür seines Wagens öffnete, um auszusteigen. Der 44-Jährige war gegen 12.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Richtung Adlerdamm unterwegs. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro.