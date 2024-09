Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 14.45 Uhr beim Einparken in der Mannheimer Innenstadt ein Kind übersehen und dabei überfahren. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, ereignete sich der Unfall im Quadrat I6. Bei dem verletzten Kind handele es sich um einen zwölfjährigen Jungen, der unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt wurde. Der Zwölfjährige wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei.