Der misslungene Versuch, einen Wagen zu stehlen, endete in der Nacht auf Sonntag in Süd in einem Vorgarten und mit einem Gesamtschaden von geschätzt 100.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter gegen 2.10 Uhr in der Eichendorffstraße das geparkte Fahrzeug aufgebrochen. Beim Rangieren beschädigte er fünf weitere Autos und eine Straßenlaterne, ehe er in einem Vorgarten zum Stehen kam. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat umfassend Spuren gesichert und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Kraftfahrzeugdiebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder einem möglichen Verursacher an die Polizeiinspektion, Telefon 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.