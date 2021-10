Auf frischer Tat hat ein 44-Jähriger laut Polizei einen unbekannten Mann erwischt, der sich am Auto des Geschädigten zu schaffen machte. Der 44-Jährige wollte am Mittwoch den Müll rausbringen, als er einen Mann in seinem Auto entdeckte, das Im Rosenhof (Mundenheim) abgestellt war. Der Täter flüchtete zu Fuß. Eine Nachbarin hatte ebenfalls beobachtet, dass eine Person im Auto saß. Offenbar hatte der Täter das Funksignal des Autoschlüssels abgefangen und das Auto mit den ausgespähten Daten geöffnet. Die Polizei suchte die Gegend nach dem Verdächtigen ab, konnte ihn aber nicht finden. Der Täter ist Mitte 20 und 1,80 Meter groß. Er trug einen weißen Kapuzenpulli mit schwarzen Punkten sowie eine helle kurze Hose und sprach akzentfrei Deutsch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.