Vier Personen besprühen eine Unterführung an der A650 mit Farbe – diese Information hat die Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr erhalten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Um zu entkommen, überquerten drei von ihnen die Autobahn. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es dabei laut Polizei nicht. Drei Jugendliche, eine 15-Jährige sowie zwei 16-Jährige, konnten schließlich von der Polizei eingeholt und gestellt werden. Alle hatten Farbanhaftungen an den Händen. Außerdem hatten zwei der Jugendlichen mehrere Spraydosen bei sich. Sie wurden zur Polizeidienststelle mitgenommen und konnten dort von ihren Eltern abgeholt werden. Dem vierten Jugendlichen gelang zunächst die Flucht. Seine Identität konnte im Weiteren jedoch ebenfalls geklärt werden. Die Jugendlichen werden sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen, teilt die Polizei mit. Hier drohen eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Außerdem können sie zivilrechtlich für die Behebung des Schadens zur Kasse gebeten werden.