Die Autobahnpolizei in Ruchheim bietet am Samstag, 26. Oktober, ab 10 Uhr im Hof ihrer Dienststelle (Maxdorfer Straße 85) eine Berufsinformationsveranstaltung an. Laut einer Pressemeldung ist der Tag vor allem für Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte, die bereits einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben, gedacht. Fragen rund um das Thema Einstellung und zum Berufsalltag beantworten die Beamten vor Ort. Aus erster Hand gibt es auch Einblicke in den Verlauf des Studiums und die vielfältigen späteren Einsatzfelder bei der Polizei. Die Teilnehmer erhalten Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Auswahlverfahren, heißt es weiter. Sie können in den Fahrzeugen Platz nehmen und Ausrüstungsgegenstände ausprobieren. In Schutzausrüstung können die Besucher einen Hindernisparcours absolvieren und versuchen, einen „Blitzer“ mit dem Fuß auszulösen. Bei einem „Pass-Duell“ kann man unter Beweis stellen, ob man Originale von Fälschungen unterscheiden kann. Zudem zeigt ein Polizeihund sein Können. Wer mindestens 14 Jahre alt ist und sich für den Polizeiberuf interessiert, kann sich unter Angabe seines vollständigen Namens und seines Alters per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de für die Infoveranstaltung anmelden.