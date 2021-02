Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat am Donnerstag den Schwerlastverkehr kontrolliert. Die Beamten stoppten insgesamt 22 Lastwagen und stellten dabei 13 Verstöße fest, wie die Polizei weiter mitteilt. Fünf Lkw-Fahrer überholten andere Kraftfahrzeuge trotz Überholverbot, ein Trucker hielt nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden ein, ein weiterer telefonierte während der Fahrt. In fünf weiteren Fällen wurden an den Lkw technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, etwa angebaute Rammschutzbügel oder zusätzliche Scheinwerfer. Bei zwei Lastwagen war die Ladung nicht gesichert, so wurden zehn Tonnen Ladung Weinsäure ungesichert transportiert. In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.